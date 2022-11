Condenada una mujer que se apropió de 24.930 euros de la gestoría donde trabajaba

«Es algo que yo no he hecho», repetía la acusada ante su abogado y algunos acompañantes reunidos este lunes por la mañana en un pequeño corro en el patio de la Audiencia Provincial de Palma. El letrado acababa de presentarle una oferta de conformidad que suponía una significativa rebaja de pena, pero la procesada no lo tenía nada claro. Aceptarla suponía reconocer el delito. Finalmente, asumió la culpa y aceptó el pacto.

Este lunes se celebró el juicio contra una mujer por apropiarse 24.930 euros de la gestoría en la que trabajaba y era socia, con un 19% de las acciones. Finalmente, tras un acuerdo de conformidad entre las partes, la procesada reconoció los hechos ante el tribunal y fue condenada a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 15.000 euros. En un principio la Fiscalía solicitaba para la encausada una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y una indemnización de 24.930 euros a la empresa perjudicada.

Después de reconocer lo ocurrido la mujer se comprometió a realizar un pago en el plazo de un año de 15.000 euros como indemnización. De esta manera, y teniendo en cuenta que no contaba con antecedentes penales, la pena de seis meses cárcel quedó suspendida. Los hechos delictivos tuvieron lugar entre 2016 y 2019 cuando la procesada se apropió de unos 14.000 euros en efectivo. Dicho dinero provenía de pagos de clientes y en los documentos los hacía constar como impagos. Por otra parte, también gastó unos 10.800 euros que hizo pasar como gastos de empresa siendo estos claramente gastos de carácter personal.