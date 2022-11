El asesino de Vanessa tenía antecedentes de delitos sexuales

Vanessa dijo adiós a la vida de manera forzosa en una localidad pequeña de Francia. En la Aquitania gala, entre Touluse y Burdeos, se encuentra Tonneins, el pueblo de 10.000 habitantes en el que Vanessa y su familia se había afincado hace alrededor de un año. El asesinato de la joven de 14 años ha dejado una conmoción generalizada entre los vecinos, que la conocían del colegio Germillac al que acudía cada día para aprender francés e integrarse mejor con la gente.

Eso mismo hizo Vanessa el pasado viernes, pero esta vez la historia dio un giro inesperado y trágico. Se encontró con Romain y al no volver a casa, la madre avisó a la policía de que no sabía del paradero de su hija. Horas después, los agentes de Tonneins vieron a través de las cámaras de videovigilancia que subía a un coche en el que se encontraba el asesino. Aún se está contrastando si fue por su voluntad o lo hizo forzosamente.

Una vez analizadas las imágenes, la policía se movilizó hasta la casa del sospechoso, que no opuso resistencia. «Sé por qué estáis aquí», les dijo a los agente. Una vez detenido, les indicó donde se encontraba el cuerpo de la víctima. Sin vida y en una casa abandonada en el que había dejado el cadáver. Por el momento, hay muchas hipótesis de la causa de la muerte. Estrangulamiento, agresiones, pero está cogiendo mucha fuerza una posible violación y asesinato posterior.

La fiscalía informó en un comunicado de que su detención en comisaría se alargó durante este domingo. Cuando concluya probablemente será imputado por la Justicia y encarcelado. Será su segunda vez en prisión. En 2006 ya estuvo detenido por un delito de agresión sexual con la misma edad que tenía Vanessa ahora. No cumplió la condena al ser menor de edad y estar dos años sin ninguna denuncia. De hecho, no se encontraba en la lista de delincuente sexuales.

La noticia del homicidio también impactó a los compañeros y ex compañeros de trabajo del presunto asesino. «Estoy sorprendida, todo el mundo está sorprendido», ha declarado una mujer de su entorno. "Pienso que era alguien que podía ser violento cuando bebía alcohol, pero de eso a cometer agresiones sexuales no me lo imaginaba para nada. ¡Nunca hubiera pensado que podría agredir a una adolescente!", ha asegurado una de sus ex compañeras de trabajo en declaraciones a la cadena 'BFM TV'.