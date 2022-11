«En la primera noche del mercadillo de Navidad nos han robado en cuatro casetas»

Se está convirtiendo en una tradición. Varios artesanos que tienen ubicados sus puestos en el mercadillo de Navidad de la Plaza de España de Palma han sufrido esta pasada madrugada robos. El suceso se ha producido horas después de 'abrir' sus puertas uno de los reclamos más típicos de esta época en la capital balear. Unas de las afectadas, en declaraciones a Última Hora, lamentaba lo ocurrido. «Estamos sin seguridad. Empieza el mercadillo y hasta el 26 de noviembre el Ayuntamiento de Palma no nos pone vigilancia nocturna. No podemos estar así», apunta la artesana.

Los robos han tenido lugar bien entrada la noche. Los delincuentes han aprovechado que los puestos se quedan solos con los objetos en su interior para hacer de las suyas. «Las pertenencias las dejamos aquí, no podemos ir llevándolas y trayéndolas cada día», declara otra de las personas que tiene un puesto en la plaza de España.

Los afectados no descartan pagar de su propio bolsillo a alguien para que les vigilen los puestos. «No podemos esperar al día 26 que es cuando viene la seguridad. Aquí hay alguien que ha hecho mal las cosas», comentan. Ahora buscan que el concejal de área de Cort les atienda. «Llevamos tiempo queriendo hablar con él y no nos responde nunca. Tenemos que decirle bien claro que esto no se puede hacer», subrayan.