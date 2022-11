«Le pedí a Sbert, 'Tolo, para esto que tengo que dar de comer a mi familia. Se me acercó y me dijo a la cara, 'te mataré, te arruinaré y en dos años no podrás dar de comer a tus hijos». José Manuel Bover, 'Boby', el empresario de Magaluf que denunció a Cursach por acoso, ha declarado hoy en el juicio. Sostiene que fue acosado durante años para que vendiera sus negocios y que BCM montó una verja para impedir a sus clientes acceder a sus negocios y que ésta fue tolerada por el Ajuntament de Calvià.

A preguntas de su abogada, Teresa Bueyes, ha señalado que quitaban y ponían esas barreras para evitar inspecciones del Ajuntament de Calvià. El fiscal, Tomás Herranz, le ha hecho ver que esas verjas aún están puestas y ha planteado si la plaza Illes Pitiüses en realidad está abierta. El eje de la acusación está en esas verjas, el resto de acusaciones que hizo Boby durante la instrucción han quedado fuera de este procedimiento. El abogado defensor de Cursach, Enrique Molina, le ha hecho ver que hay hasta siete sentencias, incluidas del Tribunal Supremo que negaban que tuviera derecho de paso por el lugar en el que estaba la verja. El testigo ha insistido en que eran cuestiones diferentes. También le han interrogado por las negociaciones que existieron para vender sus negocios a Cursach. Según el testigo, tuvo una reunión con Sbert en la que le dijo: «Esto no puede seguir así, o tu me compras a mí o te compro yo a tí». Esas reuniones fracasaron. Según el tesigo continuó una situación de acoso, las defensas intentan plantear que fue después de ese momento cuando se plantearon las denuncias judiciales y arrancó la causa.