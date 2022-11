Otro de los testigos estrella de la Instrucción del ‘caso Cursach’ se retracta en el juicio. El antiguo testigo protegido 16, que declaró en más de una decena de ocasiones durante la cusa ahora asegura: «Yo no he visto coger sobres a nadie». Rechaza que dijera que policías locales recibieron dinero de locales de ocio nocturnos a los que extorsionaban cuando les había señalado previamente y dijo que se cobraba entre 200 euros y mil euros a los locales grandes.

Sobre cualquier aclaración reclamada por la Fiscalía y las defensas de por qué figura eso en sus declaración durante la instrucción, la respuesta ha sido siempre «no me acuerdo». En concreto, en esa versión se sustentaban las peticiones de elevadas penas de prisión contra cinco agentes a quienes la Fiscalía mantiene los cargos por soborno. En el caso de uno de ellos, el exjefe de la Patrulla Verde, el testigo ha dicho: «Le he visto coger sobres pero con documentos, no con dinero». «¿Usted es consciente de que por sus declaraciones había gente en prisión?», le han preguntado. «No».

Buena parte del interrogatorio de las defensas al antiguo testigo protegido se han dirigido a aclarar su relación con los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional y si esta persona fue empleada como palanca para dirigir determinadas acusaciones o abrir una pieza secreta en la que se pinchó teléfonos a policías.

La Fiscalía, además, ha renunciado a la declaración de tres de los cinco testigos previstos para hoy. Se trata de tres mujeres que denunciaron a un policía por reclamar favores sexuales o dinero para evitar inspecciones. Anticorrupción y el resto de acusaciones han señalado que esos hechos quedaron ya depurados en otra investigación en otro juzgado de Instrucción y que fueron archivados.