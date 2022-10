El Consell de Mallorca está pagando desde el pasado mes de marzo 6.957 euros mensuales por el alquiler de una nave para trasladar a los bomberos de Manacor cuando comiencen las obras del nuevo parque de bomberos. Sin embargo, aún no se ha podido llevar a cabo la mudanza porque la nave carece de la licencia de actividad pertinente. Así lo ha confirmado a Ultima Hora el director insular de Emergencias, Pedro Orfila.

Por tanto, el Consell de Mallorca lleva gastados 48.699 euros en una nave ubicada en el polígono de Manacor (el antiguo concesionario de coches Honda) que no puede utilizar para el fin que fue arrendada. Orfila ha justificado este gasto porque la institución insular compiten en el mercado con particulares y ya cuentan con la experiencia de quedarse sin un local, que finalmente se quedó un particular.

El alquiler de la nave se formalizó en marzo de 2022 y hasta mediados de ese mes no se iniciaron los trámites de la encomienda de gestión de las obras del nuevo parque de bomberos de Manacor; que finalmente se formalizó el 29 de junio. El director insular de Emergencias ha reiterado que era un riesgo no arrendar el local hasta que no estuviese formalizada la encomienda de gestión de las obras, porque se volvía a correr el riesgo de no encontrar uno adecuado y retrasar la construcción del nuevo parque de bomberos.

La empresa adjudicataria de las obras no ha entregado el proyecto pertinente para poder solicitar la licencia de actividad hasta el pasado mes de septiembre. Orfila confía en que esta misma semana el Consistorio manacorí pueda conceder la licencia de actividad y el traslado se podría llevar a cabo en un mes. El alquiler de la citada nave vence el próximo mes de marzo, por lo que se tendrá que prorrogar.

El director insular de Emergencias también ha añadido que la nave se está utilizando como almacén. Sin embargo, los bomberos que trabajan en el parque de Manacor lo han desmentido y han asegurado que hasta ahora únicamente se ha llevado un palé de folios. Además, han argumentado que tiene sentido que no se emplee como almacén, puesto que se tendrá que acondicionar para funcionar como parque. En este punto, han lamentado que se hayan gastado ya casi 50.000 euros en una nave que no se está empleando, al tiempo que ellos tienen numerosas carencias para poder desarrollar su trabajo con seguridad.