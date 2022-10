La mujer herida grave al ser atacada el pasado viernes por la noche por dos perros rottweiler que habían mordido previamente a su hija menor en la Plaza de España de Armilla, en el área metropolitana de Granada, evoluciona favorablemente después de que fuera intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Neurotraumatología de la capital, dependiente del Virgen de las Nieves. Así lo han indicado fuentes sanitarias, que han apuntado a que está previsto que pueda recibir el alta hospitalaria este miércoles.

La madre granadina que se interpuso entre su hija y los perros que la atacaban habla desde el hospital y muestra las terribles secuelas que le dejaron los animales. «Uno de estos perros engancharon la chaqueta de mi hija y la metieron parta dentro del portal, pegaron tirones de la mano y el brazo», explica la mujer a informativos Telecinco. «Mi hija no duerme por la noche, tiene pesadillas, no se explicar lo que está pasando. Yo no puedo dormir», añade.

🔵 La madre que se interpuso entre su hija y los perros que la atacaban: "No puedo dormir"https://t.co/2okwaAP3Ok — Informativos Telecinco (@informativost5) October 25, 2022

Por los hechos está identificado el matrimonio propietario de los canes, en el marco de la investigación abierta por la Guardia Civil por la presunta comisión de un delito de lesiones. En este sentido lo ha explicado también a los medios el jefe de Policía Local de Armilla, José Juan Sánchez, que ha señalado que sobre las 19,40 horas del pasado viernes el centro coordinador de este cuerpo de seguridad municipal comenzó a recibir un «aluvión de llamadas telefónicas» alertando de una «presunta trifulca entre un grupo de personas en los alrededores de la Plaza de España», tras lo cual el 112 dio aviso apuntando a la agresión de «dos animales potencialmente peligrosos sobre una familia», la niña y sus padres.

Los tres fueron trasladados al Clínico San Cecilio de Granada, si bien la madre hubo de ser derivada a Neurotraumatología del Virgen de las Nieves, también en la capital granadina, con «lesiones bastante contundentes y fuertes», que requirieron de intervención quirúrgica. La niña, que fue dada de alta a las horas, evoluciona favorablemente, ha agregado Sánchez, que ha indicado que la Policía Local, en el marco de la investigación, está a la espera de las directrices que marque la veterinaria de zona, que autorizó previamente la inmovilización de los canes, que han sido trasladados a una parcela de los propietarios, donde permanecen en cuarentena al menos durante los próximos 15 días, según marca la normativa citada por fuentes municipales.