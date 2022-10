El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ordenó el domingo el ingreso en prisión provisional para dos jóvenes, ambos de nacionalidad marroquí y 20 y 24 años, que el día anterior intentaron robar en una casa en Algaida. Los delincuentes fueron arrestados cerca del lugar de los hechos por agentes de la Guardia Civil minutos después de ser ‘cazados’ por las cámaras de seguridad de la vivienda. El caso, según fuentes próximas a la investigación, se remonta a minutos después de las 15.00 horas del día 22. Los moradores del inmueble, ubicado en la calle Palma de Algaida, habían abandonado la casa apenas una hora antes para dirigirse a la capital balear. Antes de marcharse habían activado la alarma y cerrado bien todas las puertas y ventanas.

Los propietarios de la vivienda recibieron el aviso de la empresa de seguridad advirtiéndoles de que había alguien dentro. La alarma había saltado en una de las ventanas. Minutos más tarde recibieron otra advertencia y les preguntaron si podía ser alguien autorizado. La respuesta fue que no. Tras esto los residentes se dirigieron a su vivienda y allí ya se encontraba una patrulla de la Guardia Civil. Echaron un vistazo al interior del inmueble y no les faltaba nada. A pesar de ello vieron daños en un cerramiento de una de las persianas mallorquinas y en las imágenes de las cámaras se observaba a uno de los ladrones en el interior. Los funcionarios observaron varias huellas de pisada. Una vez finalizada la inspección ocular en el interior de la casa los agentes abandonar el lugar y cuando se marchaban se toparon con un vehículo sospechoso cerca del inmueble. Tenía un faro fracturado y uno de ellos vestía como el que aparecía en el vídeo de seguridad.

Detuvieron el vehículo y solicitaron la documentación a ambos ocupantes, dos varones. Uno de ellos no llevaba un zapato. Y tras observar la suela coincidía con la que apareció en el interior de la vivienda. Preguntados sobre qué hacían allí cuando su residencia estaba en Manacor dijeron que fueron a visitar a una amiga pero esta no se encontraba donde ambos esperaban. Ante dicha situación, se procedió al arresto de ambos como sospechosos de un delito de robo con fuerza en grato de tentativa. Posteriormente más imágenes de seguridad facilitadas por el propietario no dejaban lugar a dudas sobre la participación de los jóvenes, que acumulan un gran número de antecedentes.