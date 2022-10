El hombre acusado de violar tres veces a la dueña de una tienda de Felanitx entre 2019 y 2020 ya conoce cuál es la petición del Ministerio Fiscal: 50 años y 10 meses de prisión. La acusación pública le considera autor de tres delitos de agresión sexual con penetración, otros tantos de leve de lesiones y cuatro de robo con violencia e intimidación. Asimismo tendrá que afrontar una indemnización de más de 110.000 euros en favor de la perjudicada.

El procesado, Said M., de nacionalidad marroquí, fue arrestado por estos hechos el 4 de febrero del pasado año y desde entonces se encuentra en el centro penitenciario de la carretera de Sóller. El juicio por estos hechos, que conmocionaron a la comarca del Migjorn, está previsto que se celebre en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Palma. El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Ultima Hora, sitúa la primera agresión sexual alrededor de las 00.00 horas del 10 de agosto de 2019. En ese momento la víctima, de nacionalidad china, que había cerrado el local pero aún se encontraba allí, fue abordada por el hombre, que la estaba esperando dentro del establecimiento. La agarró del cuello y amedrentándola la arrastró hasta un almacén y una vez allí la violó. Tras esto cogió del bolso de la mujer 10.000 euros y se marchó, no sin antes advertir a la mujer, que sufrió diversas lesiones, que no avisara a la policía. En todo momento ocultó su rostro con una máscara.

El acusado volvió a la carga un año y diez días después, el 20 de septiembre. Y prácticamente repitió lo anteriormente descrito, aunque esta vez a mediodía. La abordó en la tienda y la llevó hasta el almacén. Allí la violó y le robó dinero, esta vez de la caja registradora. La víctima tampoco dio aviso ni a la Policía Local ni a la Guardia Civil. Y un mes más tarde regresó de nuevo, a las 10.30 horas. Era la tercera agresión sexual. Se hizo con 3.150 euros y posteriormente la cerró con llave dentro de la tienda para violarla. También, como en las anteriores ocasiones, la golpeó. El hombre acabó atando de pies y manos a la víctima a una silla y se fumó un cigarro delante de ella. El último episodio violento se remonta a enero del pasado año, poco antes de ser detenido, el día 21 regresó al local. Volvió a robar y se llevó a la mujer al baño y allí la encerró para poder escapar. La víctima sufre estrés postraumático y dificultad para conciliar el sueño.