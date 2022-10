EN DIRECTO | Juicio del 'caso Cursach': los testigos de la Fiscalía

La falta de respuesta de la testigo hace intervenir a la presidenta. «No se me puede exigir que me acuerde de lo que hice hace seis años y medio». "Por supuesto que lo tiene que decir, tiene que contestar. Si se limita a decir que no recuerda o no sabe está hurtando a las defensas sus derechos. Ha podido tener la diligencia suficiente, ha podido solicitar ver los informes. Lo que no es de recibo es que su respuesta sea no se, pero eso va a tener trascendencia".