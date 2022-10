Condenado por abusos sexuales a la hija de 5 años de una amiga en Cala Rajada

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado este lunes a dos años de prisión a un hombre, de nacionalidad uruguaya, por abusos sexuales a la hija de cinco años de una amiga en un piso de Cala Rajada, Capdepera. El acusado ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable ante el Tribunal. Inicialmente la Fiscalía solicitaba para el enjuiciado tres años y medio de cárcel.

Los hechos se remontan al 26 de julio de 2020. El procesado, de 40 años, se encontraba en la vivienda de una amiga y cuando se quedó a solas con la hija de esta, de cinco años, le dijo que se subiera a sus rodillas, le subió la falda y le tocó sus genitales.

El imputado no entrará en prisión al quedar la pena suspendida por un plazo de cinco años tras la petición de su abogado, Ignacio Alcoceba, y al no oponerse la Fiscalía a ello. Asimismo el hombre no podrá ni comunicarse por ninguna vía ni acercarse a menos de 300 metros de la menor durante cinco años y deberá indemnizarla en 1.000 euros por los daños morales ocasionados antes de seis meses.