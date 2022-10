Nuevo episodio violento en Magaluf. Lo que comenzó como una discusión entre varios jóvenes británicos y latinos en el interior de un local de ocio nocturno finalizó con una auténtica batalla campal en plena calle. En el vídeo posterior a la agresión, que se puede ver en esta noticia, también se aprecia la participación de españoles. Según información policial a la que ha tenido acceso Ultima Hora, los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la madrugada del pasado domingo en la zona de copas ubicada en la avenida de s’Olivera y la calle Blanc.

Sobre esa hora, varias llamadas alertaron a los equipos de emergencia de la presencia de un grupo, de unos 20 jóvenes, que se estaban pegando. A partir de ese momento, se vivieron momentos de cierta tensión y nerviosismo. Gritos, amenazas, carreras y violentas persecuciones por las calles de Magaluf. Rápidamente se desplegaron por la zona varias patrullas de la Policía Local de Calvià y de los GRS (Grupo de Respuesta y Seguridad) de la Guardia Civil. Una vez controlada la situación, los agentes responsables del caso localizaron a dos turistas británicos tendidos en el suelo y heridos. Presentaban heridas sangrantes y policontusiones por todo el cuerpo.

Tras solicitar la asistencia de una ambulancia medicalizada del SAMU-061, el facultativo desplazado hasta el lugar ordenó el traslado de uno de ellos hasta un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. El segundo, fue atendido in situ en el lugar. El numeroso grupo de jóvenes violentos que golpearon a los turistas se dio a la fuga y aun no han sido localizados. La investigación sigue abierta y no se descartan detenciones en los próximos días.