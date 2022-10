Condenado a cuatro años de prisión por abusos a una niña de 12 años en Andratx

El fiscal Nicolás Pérez-Serrano lo dejó claro en su informe en el juicio del 12 de septiembre en la Audiencia Provincial de Palma.

–No tengo ningún tipo de dudas de que este señor sabía la edad que tenía la menor. Es que ya se ha acabado el juicio, ya no tengo nada más que decir.

El acusado ha sido condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 12 años en un domicilio de Andratx. El hombre, de 31 años y nacionalidad colombiana, deberá indemnizar a la víctima con 4.000 euros por el daño moral.

Los hechos se remontan a marzo de 2017. El enjuiciado conoció a la menor en una fiesta en el domicilio de unos amigos del padre de la chica y tras varios encuentros empezaron a hablar a través de Facebook. En abril, el hombre, que sabía que la niña estaba sola en su vivienda porque su padre trabajaba, se personó en la casa y mantuvieron relaciones sexuales «sin que conste la oposición de la menor».El encausado dijo en el juicio que no sabía que la niña tenía 12 años porque no vestía como una chica de esa edad, pero la Audiencia no le cree. «Consideramos que el procesado conocía, o en todo caso, pudo haber sabido, que la denunciante contaba con doce años de edad o, al menos, que no era mayor de dieciséis años». El tribunal tumba la atenuante que pidió su defensa de drogadicción. «No consta, porque a nadie se le ha preguntado, la entidad del consumo de marihuana del acusado».