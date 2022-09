Un acusado de estafar 400.000 euros a un matrimonio de Alcúdia con diamantes africanos ha asegurado este miércoles en el juicio en la Audiencia de Palma que le atracaron. «Cuando regresaba de Sierra Leona sufrí un asalto grave, parece una película pero no lo es». El acusado, de 71 años, ha negado haberse quedado con el dinero de los perjudicados. «En la vida he intentado engañar a nadie y mi obsesión desde que pasó todo esto ha sido pagar al matrimonio»

Los hechos que se juzgan en la Sección Primera ocurrieron en 2012. El acusado se presentó a la pareja como un empresario dedicado a la compraventa de diamantes en Sierra Leona con importantes contactos en el país. Las víctimas hipotecaron su vivienda el 9 de marzo de ese año por valor de 500.000 euros y entregaron 400.000 al procesado.

El encausado ha contado que invirtió ese dinero y parte del suyo en la compra de diamantes, pero que sufrió un asalto. «Fue a través de los bosques y quedé hecho una porquería. Íbamos cuatro personas. No lo podré demostrar nunca, pero entiendo que fueron ellos mismos quienes me vendieron. A estas dos personas las mataron allí. Ya sé que puede parecer una película, pero les aseguro que no lo es. El cónsul de España en Sierra Leona vendrá como testigo al juicio».