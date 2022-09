Condenado por amenazar a su ex con hacerle vudú si no retiraba una denuncia contra él

Un hombre, de nacionalidad nigeriana, fue condenado ayer a un año de prisión y al pago de una multa de 540 euros tras reconocer ante la jueza que amenazó a su ex con hacerle vudú si no retiraba una denuncia contra él. El imputado aceptó la pena impuesta tras el acuerdo al que llegó su abogado, Alejandro Serra, con la acusación particular y el representante del Ministerio Fiscal. El acusado, asimismo, no podrá acercarse a menos de 300 metros ni tampoco comunicarse con su expareja, asistida por la letrada Aina Vila, durante los próximos cinco años.

Los hechos se remontan a finales del mes de enero del pasado año. El procesado en esas fechas empezó a remitir mensajes de audio a su expareja sentimental con la intención de asustarla. Le dijo que su gente le iba a hacer vudú y por ello moriría. Todo porque tenía un procedimiento abierto contra él en un juzgado de Palma por un impago de pensiones. Dada las creencias de la mujer después de las amenazas de su exnovio sintió un profundo temor a sufrir algún mal físico o psíquico. Y de ello se aprovechó el hombre. Un día después de poner los hechos en conocimiento del juzgado, se dictó una orden de protección en favor de la denunciante. La defensa del acusado solicitó la suspensión de la pena y las partes no se opusieron a ello. Eso sí, para no entrar en prisión no podrá volver a cometer ningún delito los tres próximos años. La magistrada dictó sentencia en el acto.