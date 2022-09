La Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre acusado de abusos sexuales a una menor de acogida en Palma. El tribunal sostiene que la adolescente, que tenía 15 años de edad, consistió las relaciones sexuales con el encausado, que fue defendido por la abogada Neus Canyelles: «La menor ya presentaba el suficiente grado de desarrollo y madurez a efectos de tomar dicha decisión de mantener relaciones con el acusado».



El hombre, que se enfrentaba a una condena de 12 años de cárcel y una indemnización de 12.000 euros para la menor, negó las acusaciones: «Nunca la he tocado, nunca. Somos pobres, pero honrados».



La sentencia del tribunal de la Sección Segunda considera probado que los hechos enjuiciados ocurrieron entre el 27 de diciembre de 2016 y principios de febrero de 2017. El acusado, de 34 años, era el marido de la hija de los hombres que acogieron a la menor y mantuvo en tres ocasiones relaciones sexuales con la adolescente en una finca de Palma.



Los jueces destacan que la menor, que «contaba «con el desarrollo y madurez propios de su edad», mantuvo las relaciones «de modo consciente y voluntario». Las actuaciones «revelan que el acusado, aún cuando ya era persona adulta, no dejaba de ser un joven no muy distante de la menor en inquietudes, madurez y desarrollo», señalan los jueces en la sentencia.