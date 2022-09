Absueltas las tres administrativas de Son Espases acusadas de espiar el historial clínico de una compañera

La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a las tres administrativas de Son Espases acusadas de espiar el historial clínico de una compañera. Un tribunal de la Sección Segunda sostiene que no ha quedado demostrado que los accesos al expediente fueran para conocer datos sobre la salud de la denunciante. La denunciante, según la sentencia a la que ha tenido acceso Ultima Hora, no quería que los trabajadores del hospital supieran que había sido diagnosticada de Hepatitis C.

Las tres acusadas justificaron en el juicio celebrado el pasado mes de julio que accedían a los historiales de los pacientes como funciones habituales de su trabajo. Una de ellas explicó que se enteró de la enfermedad de su compañera cuando esta la denunció por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. La sentencia considera probado que una de las procesadas trabajaba como jefa de Grupo de Admisión del Área Ambulatoria de Son Espases durante junio de 2017. Para el ejercicio de sus funciones estaba autorizada a acceder a los libros de citas del sistema informático del hospital. Las otras dos enjuiciadas eran auxiliares administrativas del servicio de Admisión en 2018. Las tres accedieron al libro de citas y al historial médico de la denunciante, pero «no ha quedado acreditado que alguna de las tres acusadas haya accedido, sin autorización y con la voluntad de descubrir información reservada relativa a la salud de la mujer, en concreto a su historial médico y a su libro de citas médicas». Según las acusaciones, durante los años 2017 y 2018, las tres procesadas accedieron sin justificación laboral y con la voluntad de descubrir el motivo por el cual la denunciante había sido asignada a ese servicio por un problema de salud. La Fiscalía pedía tres años y tres meses de cárcel para cada una y que indemnizaran a la denunciante con 6.000 euros por los daños morales ocasionados.