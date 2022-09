Seis jóvenes han sido detenidos por la Policía Local tras atracar a punta de navaja a una chica en Palma. El asalto se produjo en torno a las 22.30 horas del pasado miércoles en la calle Joan Crespí. La víctima iba caminando con su pareja y al ver a unos chicos que le causaron mala impresión llamó por teléfono a su hermana.



La hermana de la perjudicada le dijo que volviera a su domicilio y de repente una joven le esgrimió una navaja y le arrebató una bolsa de tela blanca con alcohol tras cortársela con el arma. Uno de los arrestados tiró del pelo a la novia de la víctima cuando intentó defenderla. El grupo que acompañaba a la asaltante, compuesto por «unas siete u ocho personas», según el relato de la hermana de la chica, salió corriendo tras el atraco. «Un hombre que llevaba una camiseta roja en el puño fue el que tiró del pelo a la novia de mi hermana y la amenazó de muerte. Cuando le dije que iba a llamar a la policía dijo: 'que vengan, cara a a cara'».



La hermana de la víctima iba en coche con su pareja y consiguió interceptar a cinco de los sospechosos. «He salido del coche y he ido corriendo hasta arriba de la calle Calafat. Mi padre, mi tío y mi madre estaban mirando desde el balcón. Todos los vecinos miraban, también, y nos daban indicaciones de dónde estaban los asaltantes». Los familiares de la joven alertaron de inmediato a la Policía Local y varias patrullas se desplazaron con urgencia hasta la calle Joan Crespí.



«Han pillado a uno que decía que no tenía nada que ver», explicaba la hermana de la víctima. «La que llevaba la navaja huyó en dirección al parque y yo le dije a mi novio que teníamos que ir a buscarla». La sospechosa estaba allí. «Unas chicas nos han dicho que se le había caído la navaja y que la había cogido».



Los asaltantes bajaban la calle en la que habían cometido el atraco y la hermana de la víctima llamó a la Policía Local tras dar una vuelta a la manzana. «Los había identificado. Estaban delante de mi casa y se pararon en La Caixa que hay aquí, que está de reformas». Un amigo de la familia cortó el paso a los cuatro sospechosos. «Yo pensaba que era un policía de paisano», apuntaba la hermana de la chica.



Los policías locales que acudieron identificaron enseguida a los presuntos atracadores y los detuvieron. La chica que presuntamente perpetró el asalto aseguró que no llevaba ninguna navaja, otro de ellos dijo que acababa de salir de casa y un tercero declaró que no tenía nada que ver con los hechos y empezó a golpear, rabioso, la persiana de un local. El incidente provocó un gran revuelo entre el vecindario, que bajó a la calle para presenciar el espectacular despliegue policial.