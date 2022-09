El autor de la matanza de Canadá muere tras ser detenido

El presunto autor del asesinato de 10 personas en una reserva indígena de Canadá, Myles Sanderson, de 32 años de edad, murió poco después de ser capturado este miércoles por la Policía, informó la radiotelevisión pública canadiense, CBC. Rhonda Blackmore, comandante de la Policía Montada, se limitó a declarar durante una rueda de prensa que tras su arresto en una carretera de la provincia de Saskatchewan el fugitivo sufrió una emergencia médica y murió tras ser trasladado a un hospital. La comandante dijo que la causa de la muerte solo podrá conocerse cuando se realice la autopsia.

«Esta noche, nuestra provincia puede respirar tranquila ya que Myles Sanderson ha sido capturado. Puedo confirmar que ya no es una amenaza y la gente no está en peligro en relación con esta investigación», declaró Blackmore. Según el relato de la portavoz policial, Myles Sanderson fue localizado a las 18.00 GMT en Wakaw, una pequeña localidad rural de Saskatchewan a solo 100 kilómetros al suroeste de la reserva indígena James Smith Cree Nation donde el domingo presuntamente apuñaló, junto con su hermano Damien, a 28 personas.

En Wakaw, Myles Sanderson, armado con un cuchillo, robó un vehículo. Poco después, la Policía le localizó al sur de la localidad de Rosthern viajando a más de 150 kilómetros por hora. A las 15.30 hora local (21.30 GMT), los agentes consiguieron detener el vehículo y arrestar a Sanderson. Imágenes compartidas por ciudadanos en medios sociales del momento de su arresto muestran al fugitivo de pie, junto a un vehículo y rodeado de agentes de Policía mientras es esposado. Sanderson, de 32 años, aparenta no tener lesiones y no resistirse a su arresto.

Pero, según Blackmore, poco después de que esas imágenes fuesen tomadas el detenido sufrió una emergencia médica indeterminada. La portavoz policial afirmó que los agentes hicieron todo lo posible para mantener con vida a Sanderson hasta la llegada de una ambulancia que le transportó a un hospital donde murió posteriormente. Blackmore señaló en repetidas ocasiones que no tenía ninguna información sobre las causas de la muerte de Sanderson y que, de momento, la Policía no ha localizado drogas en el vehículo. La Policía también señaló que no saben las razones que motivaron el apuñalamiento masivo en James Smith Cree Nation, donde viven unas 1.000 personas, y que probablemente nunca se conocerán ahora que Myles Sanderson está muerto.

El lunes, el cuerpo de su hermano Damien, de 31 años, fue localizado en la reserva indígena con lesiones. La Policía no ha descartado que Myles sea también el responsable de la muerte de su hermano. En febrero de este año, Myles Sanderson había sido puesto en libertad condicional tras ser condenado a cinco años de prisión por asalto, robo, conducta maliciosa y amenazas. Las autoridades estaban intentando localizarlo desde mayo cuando dejó de asistir a las reuniones con los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones de su libertad. Según su historial criminal, Myles Sanderson sufría adicción a estupefacientes y alcohol. Medios de comunicación canadienses han señalado que hace siete años Myles Sanderson ya apuñaló a una de las 10 personas muertas el domingo. La Policía canadiense ha dicho que algunas de las personas apuñaladas el domingo fueron atacadas de forma intencionada.