El juez deja en libertad al detenido por la brutal violación de una chica en un callejón

Lo que parecía el martes un caso cerrado, dio este miércoles un vuelco. La decisión judicial de dejar en libertad al acusado de la brutal violación de Can Valero obliga a la policía a continuar con las diligencias. Contra los dos hombres que, por separado, entraron en el callejón con la chica, no hay pruebas suficientes para demostrar que fueron quienes le propinaron una brutal paliza y abusaron sexualmente de ella. En el auto de ayer, el juez reconoce que hay «bastantes indicios» contra el detenido, pero ninguna parte pidió su ingreso en prisión. El juzgado le ha retirado el pasaporte, para que no salga del país, y le obliga a presentarse cada día 1 y 15.