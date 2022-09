Un hombre niega haber abusado de su sobrina de tres años en Porto Cristo

Un hombre negó este miércoles en el juicio haber abusado de su sobrina de tres años en Porto Cristo: «No se me ocurriría nunca». El acusado, de 50 años y nacionalidad española, explicó ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que quería a la menor como si fuera una hija. «Yo no me creía nada», dijo el procesado en referencia a la denuncia de la niña. Los hechos habrían ocurrido entre 2017 y junio de 2019 en la vivienda en la que el acusado convivía con la menor y otros familiares. El hombre, según la versión de la Fiscalía, dijo a su sobrina que si quería biberón primero tenía que probar de su leche y eyaculó sobre el rostro de la niña.

Ayer durante el juicio se reprodujo un vídeo de una entrevista de una técnica especializada con la menor en la que esta relataba con lenguaje infantil los abusos que había sufrido por parte de su tío. La niña contaba el episodio mientras dibujaba. «Le dije:‘Quiero bibi’ y me dijo: ‘Si no bebes de aquí no’». Una psicóloga de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil otorgó credibilidad al relato «muy breve» de la menor y declaró que lo vivió «como un juego». «Tiene una estructura lógica y aporta cantidad de detalles, difícilmente podría haber sido inventado o inducido». El Ministerio Público pide seis años de cárcel para el hombre por abusos sexuales a menor de 16 años y que indemnice a la víctima con 10.000 euros. El juicio se suspendió ayer y continuará hoy a partir de las 12.00 horas.