En su mensaje el futbolista agradece todo el apoyo recibido en estas horas complicadas para él y su familia. No hay que olvidar que este es el segundo robo que sufre Aubameyang en las últimas semanas, y que estos días se ha estado negociando su posible salida del club catalán con el objetivo de cuadrar las cuentas barcelonistas.

A continuación, la transcripción del mensaje de agradecimiento de Aubameyang tras el asalto violento a su domicilio en Castelldefels (Barcelona):

Hola chicos, muchas gracias por todos los mensajes. El domingo por la noche, unos cobardes violentos irrumpieron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y a mis hijos, solo para robar algunas cosas. Me lastimé la mandíbula, pero me recuperaré en poco tiempo y, gracias a Dios, nadie más resultó herido físicamente. El sentimiento de que ya no estamos seguros en nuestro propio hogar es difícil de entender y describir, pero como familia, lo superaremos y nos mantendremos más fuertes que nunca. Gracias a todos por el apoyo, significa mucho para nosotros.