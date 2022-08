Pasan a disposición judicial los dos turistas detenidos por la brutal paliza a un taxista en Magaluf

Los dos violentos turistas acusados de dar una brutal paliza a un taxista de Calvià, en la avenida de Magaluf, ante el juez. Los británicos, de 21 y 22 años, han llegado a las 9.17 horas de este miércoles a los juzgados de Vía Alemania escoltados por agentes de la Guardia Civil. Su llegada ha sido muy mediática y eran numerosos los medios de comunicación que aguardaban su llegada para inmortalizar el momento. Uno de los chicos, el de mayor implicación en la agresión, llegó sin camiseta a los juzgados de guardia.

El motivo no es otro que la camisa de manga corta que llevaba en el momento de su detención estaba totalmente cubierta de sangre y se ha convertido en una prueba más de su actuación delictiva. Por su parte, la Guardia Civil que instruye las diligencias presentará a su señoría los vídeos de la brutal paliza y los partes médicos emitidos por el hospital de Son Espases. Los dos ingleses están acusados de un delito de lesiones graves. El turista británico, de 21 años, mide más de un metro noventa, es militar, boxeador y experto en artes marciales, según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora.

El chico no tuvo ninguna dificultad en esquivar los golpes que le lanzaba el profesional del taxi -que había sido portero de discoteca y culturista- y noquearlo con suma facilidad, gracias a su portento físico. De hecho, en las imágenes captadas por algunos testigos presenciales, puede observarse el ensañamiento del inglés que se encontraba de vacaciones en Mallorca que, incluso estando en el suelo tendido inconsciente, no paraba de lanzarle golpes. Las muestras de apoyo y cariño no se han hecho esperar y son muchos los compañeros de Calvià y otros municipios que han trasladado su preocupación por su estado de salud. Comerciantes, empresarios, trabajadores y ciudadanos en general condenan estos actos violentos y piden para los autores una condena ejemplar.

Los hechos han sucedido en torno a las 02.00 horas de este martes en la Avenida de Magaluf donde, según las primeras investigaciones, tres chicos de nacionalidad británica que se encuentran de vacaciones en Mallorca se subieron en el capó de un taxista que estaba parado. Cuando el profesional recrimina esta acción, los violentos jóvenes se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle un aluvión de golpes, patadas y puñetazos por todo el cuerpo. La violencia empleada es de tal magnitud que el taxista, cayó desplomado inconsciente en el suelo. Los agresores, con la ropa y las manos ensangrentadas, abandonan el lugar apresuradamente al detectar que varios transeúntes estaban grabando con sus teléfonos móviles la escena.