Patinetes eléctricos con sirenas por las calles de Palma. La Policía Local de Palma está estudiando la posibilidad de implantar dichos vehículos ecológicos entre sus agentes. Desde la Jefatura informan que se trata de una propuesta, pero que no hay nada decidido. «Ha venido un comercial de una firma de material policial y nos estuvo mostrando las características del producto. No hay nada decidido», afirma el portavoz oficial del área de Seguretat Ciutadana.

El miércoles por la mañana, la cúpula policial, encabezada por la comisaria Antonia Barceló, asistió a la demostración de los vehículos en el patio del cuartel de San Fernando, sede principal de la Policía Local de Palma. Durante la exhibición también estuvieron presentes una gran representación de mandos, alguno de ellos, no dudaron en subirse y probar los vehículos de movilidad personal, dotados de sirenas, dos motores y unas baterías extra grandes con mayor autonomía. También disponen de altavoces y destellantes.

Según los fabricantes, los patinetes policiales eléctricos son el vehículo más idóneo para moverse por zonas de la ciudad a las que no es posible acceder en coche patrulla o en moto. Están preparados para llevar a cabo intervenciones rápidas y eficaces a la hora de hacer cualquier servicio. Son ideales para patrullas por una zona peatonal o bien por el casco antiguo, donde las calles son estrechas y no se puede acceder. Siempre, según explican los responsables de venta del mismo, con este patinete los agentes pueden acortar los tiempos de respuesta en un 80 por ciento.

Por el momento no hay nada decidido, pero en el seno de la Policía Local esta iniciativa de incorporar patinetes eléctricos está siendo muy criticada. Los agentes no entienden que su Jefatura se plantee la adquisición de este producto cuando no disponen de coches y motos patrulla.