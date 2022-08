Acepta un año de prisión por golpear con un palo de billar a un hombre en la cabeza

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a una mujer, de nacionalidad brasileña, a un año de cárcel por golpear con un palo de billar en la cabeza a un hombre, provocándole severas lesiones en la parte izquierda del cráneo. Además, la procesada, que se declaró culpable de un delito de lesiones, deberá indemnizar en 2.220 euros al perjudicado en un plazo de 22 meses.

El suceso tuvo lugar el 5 de febrero del 2018, en el interior de un club de alterne en Capdepera, cuando la acusada agredió al varón de forma sorpresiva, sin que este pudiera defenderse, causándole una herida en la cabeza que necesitó de siete puntos de sutura y que tardó diez días en sanar. Este ataque le causó una cicatriz de siete centímetros con dos puntos de secuelas. La Fiscalía reclamaba, en un principio, cinco años de prisión para la enjuiciada o que fuera expulsada del territorio español durante ese mismo tiempo.

Pacto

El abogado defensor llegó a un acuerdo con el ministerio fiscal para rebajar la condena, donde se tuvo en cuenta la intención de reparar el daño por parte de la procesada, al haber pagado parte de la multa antes de que se celebrará el juicio. De esta forma, la mujer no entrará en la cárcel, al no tener ningún tipo de antecedentes penales, con la condición de no volver a cometer ningún delito. Finalmente, la acusada reconoció los hechos verbalmente y aceptó la pena.