Dato muy preocupante. El 80 por ciento de los cruces de calles de un solo sentido de la capital balear no están señalizados. Se trata de un hecho insólito que no sucede en otras ciudades de España. De todos es sabido que en el supuesto caso de que un cruce no esté señalizado siempre tendrá preferencia aquel vehículo que circule por la derecha, pero esta norma básica de conducción no evita muchos de los accidentes que se registran a diario en Palma.

Nuestro experto en seguridad vial, Toni Cánovas nos explica esta circunstancia. «En el resto de capitales los conductores saben que cuando llegan a un cruce y no ven la señal de 'ceda el paso' es porque tienen preferencia y que lo tiene el otro. Esto, aquí en Baleares no sucede. Los expertos no entendemos los motivos de esta falta de señalización. Si no quieren poner señales verticales por el alto coste, que pinten marcas viales en el asfalto», concluye.