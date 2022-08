«Estaba junto a la barra de las bebidas en la verbena de Can Picafort cuando se me acercó un joven, de entre 20 a 30 años, y me pidió un cigarro. Le dije que no tenía y se marchó. Acto seguido, descubrí que tenía una 'picada' de aguja en el brazo. Me puse muy nerviosa y, junto a mi amiga, fuimos a buscar a los policías locales que estaban en la fiesta». Este es el relato de una menor, de tan solo 13 años, que denuncia haber sido víctima de un pinchazo.

Los hechos tuvieron lugar durante la verbena de Can Picafort en la noche de este pasado sábado. La adolescente, natural de sa Pobla, había acudido a la fiesta acompañada de su madre quien la dejó a los padres de una amiga suya con la que iba a pasar la noche. Nada más producirse el incidente, la menor comunicó lo sucedido a sus padres que fueron a buscarla. Con suma celeridad, se trasladaron hasta el hospital de Inca donde explicaron lo sucedido. Una vez allí, los médicos le realizaron varias pruebas, análisis y le administraron una vacuna contra la hepatitis. Del mismo modo, el centro hospitalario activó el protocolo establecido en estos casos. Noticias relacionadas Soy víctima de sumisión química por un pinchazo, ¿qué debo hacer? Este periódico ha contactado con la víctima y sus padres, quienes están preparando toda la documentación e informes médicos para interponer la correspondiente denuncia en la Guardia Civil. Del mismo modo, también hacen un llamamiento a todos los asistentes a la fiesta que vieran algo o puedan identificar al sospechoso que faciliten la información a las autoridades competentes. Los policías locales que atendieron en primera instancia a la víctima realizaron varias batidas por la zona pero no lograron localizar al acusado. «Era un joven español que iba muy fumado. No recuerdo bien si me habló en mallorquín o en castellano, pero era español seguro», concluye la menor. Hasta la fecha, la Guardia Civil investiga seis posibles casos de pinchazos a mujeres en discotecas o locales de ocio nocturno de Baleares, cuatro de ellos en Ibiza y otros dos en Mallorca. Según la Benemérita, de estos 6 casos, tres de ellas han presentado denuncia y las otras tres no han deseado formular denuncia, por lo que se han abierto diligencias de investigación de oficio para el esclarecimiento de los hechos. Los pinchazos se habrían producido entre los meses de junio y julio y, por el momento, no se ha identificado a ninguna persona relacionada como responsable estos presuntos hechos. Por otra parte, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación de la primera denuncia registrada, en Palma, por un caso de pinchazo con robo en una discoteca de la Playa de Palma. En esta ocasión, los investigadores tratan de esclarecer lo ocurrido en el interior del establecimiento de ocio nocturno, ubicado en la primera línea de playa. El denunciante es un joven que afirma que, mientras estaba en el local, alguien se le aproximó, notó un pinchazo en una de sus piernas y, minutos después, comenzó a encontrarse mal y fue víctima del robo de varias de sus pertenencias.