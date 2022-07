Prisión bajo fianza para el policía detenido por el chivatazo a un narco de Son Banya

El juez de Instrucción número 1 de Palma acordó este jueves el ingreso en prisión bajo fianza para el subinspector de la Policía Nacional detenido por el chivatazo a un narcotraficante del poblado de Son Banya. El magistrado Juan Manuel Sobrino fijó un plazo de 72 horas para que el funcionario ingresara 3.000 euros y evite el ingreso en la cárcel.

El subinspector del Grupo IIde Estupefacientes, que como adelantó Ultima Hora fue detenido el pasado 4 de julio, se desmarcó de los hechos, ayer, ante el juez que investiga la presunta filtración. El agente, que está acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, negó haber sido el autor del aviso.

‘Operación Atlántida-XGémina’

El subinspector de la Policía Nacional investigado habría revelado datos de la ‘operación Atlántida-XGémina’ que se saldó con 28 personas detenidas, 100.000 euros intervenidos, más de medio kilo de cocaína y cerca de dos de marihuana incautados. La Guardia Civil y la Policía Nacional tomaron Son Banya el 15 de julio y descabezaron al clan de ‘El Ove’. El chivatazo del subinspector del Grupo II de Estupefacientes, según los investigadores, permitió a uno de los clanes deshacerse del 88 por ciento de la cocaína que poseía en tan solo 48 horas.

El juez de Instrucción número 1 acordó que se interviniera el teléfono móvil del subinspector detenido para que la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional comprobara su listado de llamadas entrantes y salientes desde el 1 de mayo hasta el 27 de junio de 2022. De esta forma tratan de averiguar quiénes habrían participado en presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y contra la salud pública. El traficante que se benefició del aviso del agente realizó una declaración espontánea en la Jefatura Superior de Policía tras ser detenido el pasado 20 de junio.

–Ya sabía yo que veníais a por mí. No quiero hablar porque fastidiaría a un amigo. Mi amigo, el policía nacional, uno fuertote, me avisó el sábado por la tarde. Me dijo que me estaban investigando, que parara de vender, que en una o dos semanas me iban a hacer una redada. El arrestado manifestó que avisó a su hijo para que tirara la droga que tenía en su domicilio.

–Yo hice lo mismo. Me deshice de la cocaína que tenía, unos 650 gramos, vendiéndola toda en el poblado y escondiendo el dinero.