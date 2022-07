«He bloqueado a más de 100 números de teléfono que me piden dinero a diario»

Naveed Muhammad, propietario de un locutorio y un kebab de s’Arenal, ha bloqueado a más de 100 números de teléfono este año. «Hace seis meses que me escriben casi cada día para pedirme dinero. Al principio me reclamaban 10.000 euros, luego 3.000, 5.000...». El empresario, de 43 años, no puede más. Ha denunciado ante la Guardia Civil que se siente extorsionado porque le amenazan con difundir fotografías de sus familiares con afirmaciones falsas como que su mujer se dedica a la prostitución o que él la mató. También le dicen que publicarán documentación personal si no les entrega 10.000 euros.

Naveed, que vive en Mallorca desde hace 15 años, enseña la lista de números bloqueados. Uno de los interlocutores utiliza el anagrama de la Guardia Civil como imagen de WhatsApp y le envía una fotografía de su permiso de residencia junto a varios mensajes mal escritos: «Por cumplimiento mandaremos a una persona a las tiendas de s’Arenal y hablaremos de cuánto vas a tener que pagar... gracias». El empresario no sabe cómo han podido conseguir su documentación. Naveed sospecha de una expareja de su hijo mayor. Él también ha denunciado estos hechos. Desde la ruptura, en noviembre de 2021, la mujer ha estado creando cuentas falsas de Facebook y enviando fotos tanto de la familia del joven como de él mismo a sus contactos. «He bloqueado a más de 100 números de teléfono que me piden dinero casi cada día», cuenta el empresario. Naveed fue detenido en 2020 por la Policía Nacional en Mallorca como sospechoso por el crimen de su mujer en Pakistán. Las autoridades de su país no solicitaron su extradición después de que la familia de la víctima lo exculpara. «Yo estuve cuarenta días en la cárcel de Palma por un crimen que no cometí y he recibido mensajes que dicen que la maté con una pistola», lamenta. –¿Por qué cree que le está ocurriendo todo esto? –No lo sé, yo creo que me quieren quitar mis negocios y mi dinero...