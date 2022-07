El operativo que lucha contra el incendio en Tenerife ha decidido la evacuación preventiva de medio centenar de viviendas, unas 40 en la zona de Las Llanadas y unas siete en el barrio de La Florida, en el término municipal de Los Realejos, ante la cercanía del fuego, que se encuentra a unos 900 metros.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, indicó que los residentes fueron trasladados al pabellón de San Juan de la Rambla, y desde allí se les buscará otra ubicación. Martín recordó que los cambios de viento están dificultando las tareas de extinción del fuego, que ya ha alcanzado el municipio de Icod de los Vinos, por lo que son cuatro ya las localidades con superficie afectada por este fuego.

No obstante, apuntó que este frente siendo preocupante no afecta a zonas pobladas y se dirige al Parque Nacional del Teide, mientras que se trabaja para impedir que el fuego entre en La Orotava y para salvaguardar los núcleos poblados en Los Realejos.

El presidente insular señaló que más que reforzar los medios terrestres, lo que hay que tener es disponibilidad para hacer relevos porque, según ha dicho, «el fuego no va a terminar hoy». Además, insistió en que la dificultad no son las temperaturas sino el cambio del viento. Ayer estaba previsto que se incorporara un helicóptero y un hidroavión, por lo que ya serán doce los medios aéreos disponibles y según Martín, no se descarta la llegada de otro hidroavión.