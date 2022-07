La noticia de la muerte en accidente de un motorista a última hora de la tarde de este pasado jueves en Porto Cristo ha caído como un auténtico jarro de agua fría en el mundo del motociclismo mallorquín al conocerse la identidad del fallecido. Miquel Balaguer, integrante del Club Deportivo del Motor ½ MILLA Sport, era un entusiasta de las motos y una persona muy querida por todos los aficionados al mundo del motor de la Isla.

Ángel Cáceres, un 'novato' en este sector como él mismo se reconoce, recogía su pesar en Facebook a raíz de la triste noticia: «Aún no llevo un año formando parte del club ½ MILLA pero sí he descubierto la gran familia que lo integra. Una de estas personas era Miquel Balaguer, de gran corazón, no le molestaba guiar a los nuevos como yo y se ganaba la confianza y amistad de cualquiera que se acercara a él. Desde ayer tenemos una estrella más en el cielo que velará por los moter@s».

El propio club deportivo ha emitido en las redes sociales un sentido mensaje, en el que además de hacer llegar su pésame a los familiares y amigos del fallecido, lo han recordado «ante todo como un gran motero, amigo, y una de las mejores personas que hemos conocido. No podía faltar un gran desayuno o merienda en su día a día que hacía brotar esa gran energía, simpatía y un súper corazón».

Además de numerosos mensajes a título personal de personas con las que Miquel Balaguer se cruzó durante su trayecto vital, la Federació de Ciclisme balear ha emitido también sus condolencias, recordando que «hace unas semanas nos ayudó como voluntario en la organización de los Campeonatos de España», dando muestra de su carácter comprometido y entusiasta con el mundo del deporte en un sentido amplio. La familia de las dos ruedas de Mallorca le va a echar en falta. Descanse en paz.