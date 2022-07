–¿Usted prendió fuego a los contenedores?–, preguntó este jueves la fiscal a un hombre acusado de haber incendiado varios depósitos de la calle Trasimé, en s’Arenal, el 22 de septiembre de 2020.

–No. Yo me busco la vida cada día, vivo de los contenedores. Es mentira que quemara un contenedor de papel;yo sólo miro si hay comida, ropa o chatarra.

El acusado, conocido como ‘El Asturiano’, fue detenido el 24 de septiembre después de que un vecino le hiciera una fotografía, junto a otro individuo, con las manos en el interior de un contenedor la noche que ardieron.

–¿Usted ha visto esta fotografía?

–Sí, salió en Ultima Hora. Yo estaba sacando comida de la basura y eran las seis de la tarde.

Un vecino fotografió a los pirómanos en la calle Trasimé.

El hombre insistió en que él no provocó el fuego que dañó una moto, un coche, un bazar chino y la fachada de un edificio. «Si yo hubiera hecho algo así no estaría sentado allí, tomándome una cerveza, delante de los contenedores el día que me detuvieron». El testigo que fotografió al procesado no tuvo dudas de que fue él. «Los vi desde el balcón de mi casa porque salí a fumar un cigarro. ‘El Asturiano’ es un habitual de la zona», declaró ayer en el juicio. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el hombre por un delito de daños.