La mujer que asalta iglesias de Palma rechaza pactar e irá a juicio en noviembre

La mujer que asalta iglesias de Palma ha rechazado pactar con el Obispado de Mallorca y con la Fiscalía e irá a juicio los próximos días 14, 15 y 16 de noviembre en la Audiencia Provincial de Palma. Merlinda M. estaba citada este martes por videoconferencia desde la prisión de Palma a una vista a prevención en la Sección Primera, pero se negó a llegar a un acuerdo. El Ministerio Fiscal solicita una condena de cinco años y siete meses de cárcel por delitos de amenazas, daños, contra los sentimientos religiosos, maltrato, robo con violencia y lesiones.

Menosprecio

Los hechos por los que será juzgada ocurrieron entre 2018 y principios de 2022, según el escrito del Ministerio Público. La mujer, cubana de 49 años, cometió una serie de asaltos a iglesias de Palma. La acusada llevó a cabo diferentes agresiones, actos vejatorios o despectivos de todo tipo contra sacerdotes, párrocos o feligreses en el interior de parroquias de la ciudad. Actuaba, en todos los casos, movida por un «evidente ánimo de menosprecio», según la acusación pública.

Uno de los últimos episodios se produjo el pasado 14 de diciembre, cuando la mujer abordó al párroco de la iglesia de Sant Miquel e intentó darle un manotazo en la cara, llegando a arrancarle la mascarilla mientras le decía: «Eres Satanás, yo no me voy de aquí porque soy la jefa» y «no te he pegado porque el día que te pegue no te vas a levantar».