«No tenía ningún motivo para matar a mi perra, estuve ocho días sin dormir»

–¿Usted tenía algún motivo para desprenderse de la perra?– preguntó el abogado defensor, este lunes, a un hombre acusado de matar a su ‘ca de bestiar’ arrastrándolo con un tractor en Montuïri. –No tenía ningún motivo, estuve ocho días sin dormir. Si se hubieran muerto la mitad de mis ovejas no habría estado tan mal.

Los hechos que se juzgaron ocurrieron el 4 de marzo de 2020. El propietario del can comentó que, cuando iba por el camino de sa Rota, el perro saltó del remolque del tractor y aseguró que no se dio cuenta. Una mujer, que declaró como testigo, explicó que iba en coche con su marido detrás del vehículo y vio al acusado transportando lechones y arrastrando a la perra. «Le tocamos el claxon hasta que paró. El hombre bajó, alzó el animal, dijo ‘muerto lo quiero’ y volvió a subir al tractor». La mujer hizo fotografías del perro arrastrado por el tractor, las difundió en redes y se hicieron virales.

La fiscal reclama un año de cárcel para el hombre. «Es un poco sorprendente que el perro saltara de su remolque y no se apercibiera», apuntó. La defensa, por su parte, solicita la absolución al sostener que no tenía motivos para matarla: «Una persona que quiere matar un perro no tiene ninguna necesidad de hacer una exhibición pública».