Condenado a dos años y medio de cárcel por intentar matar a un hombre a cuchilladas en un bar de Palma

-Lo he visto y se me ha removido el estómago.

La víctima de un intento de apuñalamiento comentaba a una mujer que lo acompañaba lo que ha sentido este lunes cuando ha visto al agresor entrando al juicio en la Sección Segunda de la Audiencia de Provincial. El acusado, paraguayo de 27 años, ha aceptado una condena de dos años y medio de cárcel por intentar matar a cuchilladas a la víctima en un bar de Palma. No podrá acercarse a menos de 500 metros del perjudicado ni comunicarse con él durante un plazo de cinco años.

El enjuiciado, que se encuentra en prisión desde que ocurrieron los hechos, ha consignado 2.350 euros antes de la vista oral. El tribunal ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño y toxifrenia, ya que el agresor sufría una grave adicción a las drogas cuando trató de matar a la víctima. El intento de homicidio se produjo sobre las 17.50 horas del pasado 3 de diciembre en un bar de Palma. El procesado acudió a un bar y preguntó por el perjudicado. Al encontrarlo le golpeó en la cara y le dijo que lo iba a matar esgrimiendo un cuchillo con el que intentó apuñalarle en el abdomen. Los dos forcejearon en el interior del establecimiento y también en el exterior hasta que la víctima cayó al suelo. El acusado aprovechó ese momento para clavarle el cuchillo en la cabeza, pero el otro hombre fue auxiliado por varias personas que se encontraban en el lugar y que consiguieron separarlos para avisar a la policía, que detuvo al agresor. La víctima, a consecuencia del ataque, sufrió una cefalea postraumática, una contusión dorsal y una herida de cuatro centímetros en la cabeza que precisó de puntos de sutura. La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso una condena de seis años de cárcel para el agresor por un delito de tentativa de homicidio. La representante del Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con la abogada defensora del hombre y ha rebajado su petición a dos años y medio.