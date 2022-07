Un vídeo de 25 segundos de duración, de una cámara de seguridad de un local en la confluencia entre las calles Issac Peral y Eusebio Estada, en la barriada palmesana de Son Costa, recoge el momento del tiroteo entre clanes gitanos enfrentados.

La grabación, que ya está en manos de la Policía Nacional, se inicia a las 22.15 horas y en ese momento pasa por la calle, en dirección a Eusebio Estada, el Porsche Cayanne oscuro de una de las familias rivales. De repente, el todoterreno de lujo recibe hasta ocho impactos de bala en su lateral izquierdo y el conductor, pese a la lluvia de proyectiles, consigue escapar y salir a la vía principal. En la parte de atrás del vehículo se aprecia que también hay, al menos, un ocupante.

El vídeo es de gran importancia para los investigadores, ya que permite conocer cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, no se ve qué pasó antes, cuando no se descarta que también hubiera un enfrentamiento entre los clanes. La principal hipótesis es que los menores de las dos familias, que ya protagonizaron otro tiroteo con un herido años atrás, se picaron a la salida de un supermercado, sobre las ocho de la tarde de ese día. Se amenazaron de muerte y se insultaron y la tensión fue en aumento hasta que hubo el cruce de disparos dos horas después.

Los vecinos están indignados porque a esa hora, en esa popular calle, había vecinos paseando: «Una bala perdida podría haber matado a alguien, esto es un vergüenza, la policía y los jueces no pueden mirar hacia otro lado. ¿Cómo puede ser que a esta gente les intervengan las armas y ahora tengan de nuevo?».

El piso desde donde supuestamente se cruzan los disparos está ubicado encima del local desde el que se grabó la secuencia, y es un inmueble okupado por uno de los clanes rivales. Es propiedad de un banco, pero no han conseguido desalojar a los okupas, que incluso montaron una gran plantación de marihuana en el interior. «Lo que está pasando es alucinante: tienen drogas, armas y se disparan en plena calle, pero parece que no pasa nada. Si no atajan esto pronto, a la policía la situación se les escapará de las manos. Y cuando haya muertos ya será tarde», contó un veterano vecino, «harto de tanta impunidad de esta gentuza».