«El control de alcoholemia hecho por parte de la Policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido: yo soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Pido perdón y os aseguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol. Gracias». Es parte del mensaje de disculpa publicado en sus redes sociales por el piloto italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, denunciado el martes tras sufrir una aparatosa salida de carretera a la salida del DC10 y arrojar una alcoholemia penal en el test de alcohol practicado por la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil.

Noticias relacionadas Accidente en Ibiza del piloto Francesco 'Pecco' Bagnaia, que da positivo en alcoholemia El accidente ocurrió en torno a las 05.00 horas del martes y el vehículo acabó incrustado contra una valla presente en el lateral de la carretera de ses Salines. Hasta el escenario del siniestro se desplazaron varias patrullas. El joven presentaba evidentes síntomas de conducir bajo los efectos del alcohol y el test lo corroboró. Bagnaia arrojó un positivo penal (0,87 mg/l), más de tres veces la tasa máxima de alcohol permitida. El martes por la tarde, el propio piloto confirmó en sus redes sociales la noticia avanzada horas antes por Periódico de Ibiza y Formentera en su edición digital. pic.twitter.com/o25GBc0Fmm — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) July 5, 2022 «El lunes por la noche estaba en Ibiza con mis amigos en una fiesta durante este parón sin carreras de MotoGP. Estuvimos celebrando juntos mi victoria en Assen. A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda terminé con las dos ruedas delanteras en una cuneta sin implicar a otros vehículos o personas», narró en su cuenta de Twitter. ‘Pecco’ Bagnaia fue campeón del mundo de Moto2 en 2018, subcampeón del mundo de MotoGP en 2021, y este año ha conseguido ya tres victorias, siendo uno de los candidatos al título final.