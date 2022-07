Testigos del atropello mortal del Passeig Sagrera dicen que el suelo no estaba mojado

«Les escribo esta carta para darles mis condolencias por el trágico accidente que se produjo con el resultado no deseado. Sé que en estos momentos todo lo que pueda escribir o transmitir no será suficiente para consolarles, si bien necesitaba trasladarles que lamento lo sucedido y el fatal desenlace. Me embargan sentimientos de vacío y tristeza los cuales me acompañarán el resto de mi vida personal y laboral...». El escrito finaliza enviando «ánimo y fuerza para estos momentos tan duros».