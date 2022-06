Arrestado un recepcionista de un hostal de Playa de Palma por robar 18.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un recepcionista de un hostal de la Playa de Palma por supuestamente robar una bolsa que contenía 18.000 euros. El arrestado está acusado de un presunto delito de hurto. No era la primera vez. El hombre, de 46 años y nacionalidad croata, cuenta con antecedentes por delitos similares, según ha podido saber este periódico. En otra empresa en la que trabajó sustrajo cerca de 3.000 euros y le también le imputan un delito de apropiación indebida.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de mayo al mediodía en un establecimiento situado en la calle de les Parcel.les. El dinero, según han informado fuentes de la investigación, se encontraba guardado en una bolsa en una zona a la que sólo tenían acceso los trabajadores del hostal. El grupo de investigación de Distrito Playa de Palma se hizo cargo de las pesquisas tras recibir la denuncia interpuesta por el responsable del establecimiento. Los policías realizaron una serie de indagaciones y tomaron declaración a los compañeros del sospechoso, que no volvió a trabajar desde que ocurrió el robo. Los policías averiguaron que el recepcionista era el autor del presunto hurto. Al parecer había realizado una serie de comentarios a otros empleados acerca del dinero que había guardado detrás del mobiliario del hostal.

El hombre fue arrestado el martes de la semana pasada y, tras ser asistido por un abogado particular, se acogió a su derecho de no declarar y quedó en libertad. Los agentes que se hicieron cargo de la investigación no encontraron huellas en la bolsa en la que estaba el dinero. Las primeras hipótesis de los policías es que habría utilizado guantes.