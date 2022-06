La Policía Local de Palma ha intervenido durante este fin de semana, en Playa de Palma, un vehículo utilizado por vendedores ambulantes ilegales de fruta y alcohol y 79 relojes a otro vendedor ambulante ilegal. En la misma zona, los agentes también han retirado este fin de semana tres altavoces de gran potencia y han levantado 10 actas por trile. Además, han abierto dos informes penales por venta de ropa y otros efectos de marca falsificada.

Por otro lado, en el marco de los dispositivos policiales de este fin de semana, la Policía ha levantado 10 actas por botellón y cinco denuncias de circulación en el Paseo Marítimo, donde se han controlado además 16 vehículos. En el polígono de Son Valentí, la Policía ha identificado a 39 personas y ha levantado 38 actas, la gran mayoría por botellón (26) o por provocar molestias por altavoces de gran potencia instalados en coches (siete). En Santa Catalina, por su parte, se han llevado a cabo medio centenar de actuaciones en locales y se han levantado diversas actas de denuncia: ocho por ocupación de vía pública, cuatro por deterioro de la tranquilidad del entorno y 18 denuncias de tráfico, entre otras.

Además, los agentes han levantado una veintena de denuncias en el Camp Redó: nueve por ITV, cuatro por irregularidades en el seguro obligatorio del vehículo, tres por el permiso de conducir, dos por no efectuar cambios de placas en la matrícula, una de circulación, dos por desobediencia y una por objetos ilegales, entre otros. También en Son Roca se han controlado 31 vehículos, con un total de cuatro denuncias por ITV, tres por no hacer uso del cinturón, una por tener el permiso caducado, tres denuncias de circulación y una por posesión de sustancias estupefacientes. En el polígono de Levante, se han levantado 18 actas de denuncia en un control: nueve por ITV, dos por el seguro obligatorio, una de circulación, cuatro por tener sustancias estupefacientes y una por consumo de estas sustancias. Durante todo el fin de semana, la Policía ha realizado, además, servicios por un robo con intimidación en s'Arenal, una violencia de género en Eusebi Estada, otro robo en Can Pastilla y una avería eléctrica que afectó al barrio del Amanecer, entre otros.