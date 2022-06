El juicio del caso Cursach: Las defensas se centran en anular la causa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma sigue esta semana con el juicio del caso Cursach, en el que los abogados de la defensa seguirán planteando sus cuestiones previas. Esta semana sólo habrá dos sesiones, la de este lunes y este miércoles. Ambas comenzarán a las 09.45 horas y en ellas se continuará con las alegaciones de los letrados de los 17 acusados que siguen en el banquillo después de que el primer día, el Tribunal absolviera a seis de los 24 inicialmente encausados --uno de ellos, el agente Miguel Estarellas ha fallecido--.

De este modo, después de que tanto Fiscalía como acusación particular retiraran sus cargos y la defensa pidiese su absolución, el ex director de la discoteca Tito's Jaime Lladó, el trabajador de Tito's Arturo Segade, el ex policía Antoni Bergas, la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario de la Conselleria de Turismo Bernardí Seguí y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Julián Garau pudieron abandonar la Sala.

Antes de que acabase la sesión del pasado jueves, la magistrada Samantha Romero, que preside la Sala, solicitó a los abogados que «en la medida de lo posible» acabasen con sus exposiciones esta semana para después parar el juicio unos días, valorar las cuestiones y emitir un auto resolviéndolas. En los primeros cuatro días de juicios, los abogados de la defensa que han intervenido en la Sala han basado sus peticiones principalmente en la absolución de sus representados, la nulidad de la instrucción judicial y la suspensión de la apertura de juicio oral.

Incluso, algunos han señalado el miedo o el terror soportado por algunos de los justiciables en los primeros años de la investigación. Con un escrito del Ministerio Fiscal en el que se rebaja las peticiones de penas para algunos de los acusados como, por ejemplo, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su 'mano derecha', Bartolomé Sbert, quienes se enfrentan a una pena de prisión de un año y medio de cárcel y tres años y medio, respectivamente, el primero en exponer sus peticiones fue el abogado de Cursach, Enrique Molina, quien solicitó el martes, durante la segunda jornada del juicio, la absolución de su representado por las irregularidades en la instrucción.

En su exposición, el letrado abundó en cuatro cuestiones del caso. De este modo, señaló «las anomalías» en la fase de instrucción del caso llevada a cabo por el juez Manuel Penalva y, posteriormente, el magistrado Miguel Florit. Cabe recordar que ambos serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por diversos delitos como coacciones, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales. Entre martes y miércoles, el abogado de Sbert, Antonio Martínez, exigió, en un extenso relato de siete cuestiones previas, la nulidad de toda la instrucción judicial y la expulsión de las acusaciones particulares, así como señaló la vulneración del derecho a un juez imparcial. El letrado, al final de su exposición, presentó una serie de vídeos y documentos que solicitó a la Sala que puedan ser expuestos. En concreto, uno de ellos es la declaración que Bartolomé Sbert hizo ante el juez Penalva en noviembre de 2017.

En la última jornada, la del jueves, los abogados Jaime Campaner, Eduardo Morey y Daniel Rodríguez Rincón expusieron sus planteamientos ante la Sala en representación de los acusados Joan Miquel Mut, Bartolomé Capó, Nicanor Góngora y Gabriel Torres, todos de la Policía Local de Palma y la Patrulla Verde. Durante la misma, Fiscalía aclaró que el ex jefe de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut sólo está acusado de prevaricación y no de omisión de perseguir delito. Igualmente, entregó las declaraciones por escrito y en formato PDF de cinco acusados --Bartolomé Capó, Carlos Vallecillo, Carlos Tomás, Tomás Mas y Daniel Montesinos-- después de que el abogado de la defensa del subsinspector de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, Bartolomé Capó, plantease, en sus cuestiones previas, que «nunca ha declarado en esta causa». Todas las defensas se opusieron en bloque a que sean admitidas. La magistrada Romero, sin embargo, subrayó que no tenía previsto que ocurriera: «Yo ya no puedo aseverar nada».