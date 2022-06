A la cárcel. El juez de guardia ha enviado a prisión a ocho de los nueve detenidos en una operación policial contra el tráfico de drogas en s'Arenal. Se trata de una banda de senegaleses dedicados a vender droga a turistas. Para evitar ser descubiertos, los traficantes la escondían en contenedores de basura. Agentes de la Policía Nacional en colaboración la Policía Local, han desarrollado una operación contra el tráfico de drogas procediendo a la detención de nueve senegaleses, de entre 26 a 58 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La investigación desarrollada por el Grupo II de la UDYCO de la Policía Nacional se centró en las inmediaciones de la conocida calle 'del jamón'. La 'operación Container' fue concebida para dar respuesta rápida a las numerosas quejas de vecinos, comerciantes y hosteleros asentados en las inmediaciones de la conocida zona de ocio del Arenal. En ellas se alertaba de posibles traficantes de drogas que operarían bajo la apariencia de vendedores ambulantes de souvenirs y bisutería.

En la primera fase policial, los agentes acudieron de forma periódica a las zonas de interés identificando a todas aquellas personas que, deambulando de forma continuada por las calles, ofrecían de forma continuada objetos y souvenirs a los miles de turistas que pasean por las calles. Los policías consiguieron distinguir entre personas que de forma ilegal ofrecían artículos de baja calidad y aquellos que bajo la misma apariencia realizaban continuos ofrecimientos de droga a los viandantes. A partir de ese momento, un total de nueve personas centraron la investigación dando lugar a la segunda fase: recabar cuantos indicios fueran posibles para afianzar la actuación y distribuir las responsabilidades pertinentes.

Los responsables del caso no tardaron en descubrir un proceso novedoso basado en la ocultación de la droga en elementos fijos de la vía pública, en su mayoría contenedores de basura. Se pudo averiguar como todos los investigados acordaban ventas de drogas con turistas haciéndoles esperar en las inmediaciones, para después acudir a los contenedores cercanos manipulando en su interior extrayendo las sustancias. Una vez localizados todos los contenedores en los que los sospechosos ocultaban las sustancias los agentes establecieron puntos de vigilancia individuales en cada uno de ellos pudiendo observar con asombro como los ahora detenidos introducían en oquedades decenas de bolsitas de diferentes drogas: marihuana, hachís, MDMA y cocaína. También se averiguó cómo se valían de varillas hechas a mano con las que no solo eran capaces de introducir bolsas de drogas utilizando la totalidad del espacio sino también extraerlas con rapidez para no llamar la atención.

El sistema novedoso llamó la atención de los agentes y precipitó la fase operativa

No se podía dejar actuar a los sospechosos más tiempo ya que incrementan la sensación de inseguridad de la zona sino también por el potencial peligro de que personas (sobre todo jóvenes) pudieran tener acceso a drogas. Todo ello provocó que el pasado jueves agentes de varias unidades de ambos cuerpos policiales se dirigieron a la zona realizando un macro operativo en el que participaron cerca de 50 agentes. Los agentes procedieron a la detención de 9 personas, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Así mismo se realizó una batida por las calles investigadas localizando centenares de bolsitas de drogas ocultas en contenedores y otros lugares. Las cantidades de drogas recuperadas en vía pública asciende a casi medio kilogramo de diferentes sustancias destacando un cuarto de kilo de marihuana, 90 bolsitas de cocaína y más de 300 pastillas de MDMA. También se intervino hachís, sustancias potenciadoras de la actividad sexual y seis bolsitas de lo que podría ser heroína, lo que supondría un total de 950 dosis de sustancia al parecer estupefaciente. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.