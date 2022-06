La Audiencia Provincial ha condenado a un hombre, de nacionalidad ecuatoriana, a dos años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años que se quedó a dormir en su piso, ubicado en el centro de Palma, la madrugada del 31 de diciembre de 2020. Además de la pena de cárcel, el procesado, de 51 años de edad, tendrá que indemnizar a la menor en 500 euros por el daño moral ocasionado y no podrá acercarse a menos de 100 metros ni comunicarse con ella durante los próximos tres años.

La sentencia considera probado que el hombre, alrededor de las 3.00 horas, aprovechando que la víctima había ido a pasar la noche a su vivienda porque era amiga de la hija de su compañera de su piso, cuando la niña salió de su habitación para ir a la cocina a limpiar unos pinceles con los que habían estado pintado la abordó cogiéndola de la cintura y le dio varios besos en el cuello. Y no solo eso, sino que le tocó el culo e intentó besarla de nuevo, esta vez en la boca. La menor pudo zafarse de él y quedó en estado de shock.

El fallo destaca que la víctima ofreció durante el juicio, celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma el pasado mes de mayo, «un relato harto seguro, firme y nuclearmente coherente». El acusado negó durante su declaración los hechos que se le imputaban. «Le dije que me había gustado el dibujo que había hecho y que se merecía un abrazo. No la intenté besar», apuntó el imputado, asistido durante el juicio por el abogado Juan Jaime Valladolid.

La perjudicada por su parte relató algo muy distinto al tribunal. «Me acorraló en el pasillo cuando iba a lavar unos pinceles a la cocina, me abrazó, me apretó contra su cuerpo y me intentó besar. Me quedé paralizada». La amiga de la denunciante apuntó que no pudo ver nada porque la puerta de su cuarto estaba casi cerrada en ese momento pero sí escuchó «ruido de besos». La mañana siguiente el procesado pidió perdón a la menor «por si le había disgustado algo».