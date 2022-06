El incendio forestal de Pujerra (Málaga), declarado este miércoles en el Paraje de la Resinera y que afecta a los municipios de Pujerra, Júzcar y Benahavís, ha quedado estabilizado, según ha informado este viernes el director del centro operativo regional del plan Infoca, Juan Sánchez. «El incendio para nosotros todavía no ha acabado», ha precisado Sánchez a los periodistas desde el puesto de mando avanzado, ubicado en la localidad malagueña de Benahavís, al tiempo que ha precisado que «no hemos llegado ni siquiera a la fase de control».

Este experto ha explicado que van a seguir trabajando sobre un perímetro que en principio no avanza y que no tiene riesgo para la población «y por tanto nos quitamos un peso de encima y además liberamos efectivos para los trabajos quirúrgicos que hay que hacer en el monte». Sánchez ha recordado que se trata de un monte «muy complejo, con unos barrancos muy importantes y con mucha piedra suelta, que hace que la zona sea muy peligrosa». Uno de los peligros que han tenido los efectivos esta noche durante las labores de quema para controlar los perímetros irregulares ha sido que no se les cayeran piedras encima, por lo que han tenido que ir muy despacio.

Sánchez se ha mostrado satisfecho con las labores realizadas ya que el viento y sobre todo la humedad del mar ha permitido que cada uno de los esfuerzos se convirtieran en un éxito, algo que no siempre ocurre. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya adelantaba esta mañana que los trabajos que se habían realizado esta pasada noche y el cambio de las condiciones atmosféricas iban a permitir que el fuego se diera por estabilizado esta mañana si no había ninguna sorpresa.