Dos acusados por el primer robo al jubilado de Porreres han negado este miércoles en el juicio en la Audiencia de Palma su participación, mientras que un tercero lo ha reconocido. Dos procesados, José Antonio Sánchez, conocido como 'Pep Merda', y Fredy Escobar sólo han respondido a las preguntas de sus abogados y se han desmarcado de los hechos. Marcos Rotger, el tercer procesado, ha explicado que los acompañó, junto a un cuarto sospechoso que no ha sido identificado, hasta la finca de la víctima. «Conozco a Fredy porque le compré marihuana, pero no pude pagársela y me amenazó. Como no pude pagársela me tuve que poner a sus órdenes y me pidió que le acompañara al domicilio del denunciante. En el coche íbamos los cuatro: Fredy, José Antonio, un árabe y yo», ha declarado Rotger.

La Fiscalía reclama una condena de 10 años de cárcel para cada uno por delitos de robo con intimidación en casa habitada y detención ilegal. Los encausados deberán indemnizar a la víctima con 30.000 euros por el dinero sustraído. El Ministerio Público sostiene que los tres hombres, junto al cuarto individuo, fueron al domicilio de Pau Rigo, empresario jubilado, y su esposa, Apol.lònia Mestre, en Porreres, sobre las 17.00 horas del 6 de diciembre de 2017. 'Pep Merda', que conocía al propietario de la vivienda, había realizado una serie de vigilancias previas junto a Marcos Rotger. Fredy y el cuarto hombre no identificado entraron en la finca saltando un muro mientras los otros dos encausados esperaban en el coche preparado para huir tras el golpe. Los ladrones llevaban la cara cubierta por un pasamontañas para evitar que los identificaran. Los asaltantes iban armados con una pistola e interceptaron a Pau Rigo en el exterior de la finca y le arrebataron el cuchillo que llevaba para, a continuación, ponérselo en el cuello y decirle: «Sabemos dónde está la caja fuerte, danos el dinero, sabemos que tu hijo no va a venir». Los delincuentes consiguieron entrar en la vivienda y se dirigieron al despacho que la víctima tiene en el garaje donde guardaba la caja fuerte. Obligaron al hombre a abrirla y se apoderaron de 30.000 euros. Fredy y el otro delincuente arrebataron el teléfono móvil a Pau Rigo, le ataron los brazos con unas bridas a la silla y le amenazaron: «Te vamos a quemar la casa, os vamos a matar si avisáis a la policía, somos la banda del demonio y la policía no puede con nosotros». Los ladrones cerraron la puerta del despacho con llave y huyeron. La mujer de la víctima, que se encontraba en el interior del domicilio cuando sucedieron los hechos y no se dio cuenta de lo ocurrido, acudió a ayudar a su esposo. La Guardia Civil registró el domicilio de Marcos Rotger a finales de febrero de 2018 y encontró dos pistolas, un revólver, una caja de munición y 150 euros. Los tres acusados sabían que Pau Rigo tendría más dinero guardado y orquestaron un segundo robo el 24 de febrero de 2018 con Mauricio, el hermano gemelo de Fredy, a la finca de Porreres. El hombre imaginó que tarde o temprano volverían. Sorprendió a Mauricio Escobar y le disparó a quemarropa en el abdomen con una escopeta, lo que le provocó la muerte.