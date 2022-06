Tres menores a bordo de un mismo patinete, sin casco y sin chaleco reflectante. Esta es la imagen que se encontraron numerosos vecinos de las barriadas de Es Rafal, Son Gotleu y La Soledad que no daban crédito a lo que estaban viendo. Los hechos sucedieron el pasado jueves, sobre las 17.50 horas, cuando los ocupantes de un turismo consiguieron grabar con sus teléfonos móviles la escena. Tres adolescentes, a bordo de un patinete eléctrico circularon, infringiendo la normativa vigente en el Código de Circulación, varias calles de Palma. Según varios testigos, las jóvenes fueron vistas en la barriada de Es Rafal, siguieron por el polideportivo Germans Escales, cruzaron la autopista (Vía de Cintura) y continuaron por varias vías de La Soledad y Son Gotleu.

Las menores, no respetaban las señales de tráfico e iban intercalando la acera y la vía pública, según las necesidades del tráfico para acelerar su marcha ocasionando que algunos turismos tuvieran que frenar para no impactar contra ellas. La regulación de los patinetes expuesta por la Dirección General de Tráfico define el concepto de Vehículo de Movilidad Personal (VMP) y entre sus especificaciones, menciona que estos están dotados de una sola plaza, como los patinetes eléctricos. Los expertos consultados sostienen que los patinetes eléctricos no son vehículos muy estables, pues apenas cuentan con una sola plaza y dos ruedas, por lo que es posible perder el equilibrio y tener una caída.

Además, en caso de accidente de tráfico el seguro tan sólo se hará responsable si se cumple la normativa. Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aparatos de movilidad personal muy vulnerables, pues no tienen ningún tipo de estructura externa que proteja a los conductores en caso de un accidente o caída.