No conocía de nada a sus víctimas, pero eso no resultó ningún obstáculo para que un guineano, de 33 años, la emprendiera a golpes, lanzará sillas e incluso un maceta a los transeúntes que se encontraba a su paso. Agentes de la Policía Nacional en Palma detuvieron al sospechoso acusado de un delito de lesiones después de agredir a tres personas en el paseo Marítimo de Palma. Los hechos se produjeron, sobre las 06:15 horas del pasado viernes, cuando tres amigos estaban caminando tranquilamente y se cruzaron con un hombre que no cesaba de molestar y escupir a la gente.

Cuando los tres amigos se cruzaron con el hombre, éste, sin motivo aparente escupió a los mismos. En vista de lo ocurrido, los jóvenes recriminaron la acción y se inició un discusión. El ahora detenido reaccionó cogiendo una silla de una terraza de un local y golpeó a uno de los chicos en el rostro provocando que se cayera al suelo y quedará en el suelo aturdido. La víctima presentaba una lesión de nariz. Acto seguido, el violento agresor se dio a la fuga.

En la persecución el guineano no cesaba de arrojar a la gente toda clase de objetos que iba cogiendo en el camino, llegando incluso a coger una piedra y amenazar a una pareja que se encontraba en el lugar y que no tenía relación alguna con los hechos y que tan solo observaban lo que estaba ocurriendo. En un momento dado, el sospechoso consiguió refugiarse en un local, permaneciendo los tres amigos en la puerta a la espera de la llegada de la Policía Nacional. Mientras esperaban la llegada de los agentes, salió de forma sorpresiva, arrojando varios objetos que se encontraban en la terraza del local, impactando una botella de cristal en la cabeza de uno de los jóvenes cayendo desplomado con una brecha sangrante en la cabeza. El guineano también cogió una maceta y la arrojó contra la tercera víctima impactando en su espalda. Varias patrullas se personaron en el lugar y procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de lesiones, solicitando asistencia para los tres hombres víctimas de los hechos que fueron trasladados a diferentes centros médicos para su asistencia.