Tres turistas alemanes, de origen libio, de 23, 24 y 20 años, aceptaron este lunes sendas penas de medio año de cárcel tras reconocer ante la jueza de Penal 6 que el verano pasado golpearon, insultaron y amenazaron a varias personas en una plataforma flotante de s’Arenal. Los procesados, que comparecieron a través de videoconferencia, tendrán que pagar además 315 euros cada uno por las lesiones y los daños provocados. En ejecución de sentencia se decidirá lo que tendrán que abonar por el menoscabo que provocaron en dos motos de agua.

Los hechos se remontan a las 17.00 horas de agosto de 2021. Los tres germanos se encontraban en una plataforma situada a un kilómetro de la playa. Allí llegaron tras ser trasladados por empleados de la empresa que explotaba el negocio de las motos acuáticas. Cuando iniciaron el circuito, uno de ellos fue recriminado por uno de los monitores porque no seguía sus instrucciones. Le dijo que tenía que volver a la plataforma y dejar de beber vodka mientras pilotaba la moto de agua. En ese momento los imputados empezaron a escupir en la cara a uno de los instructores y le dieron un puñetazo a otro, al que lanzaron al mar. Mientras esto ocurría empezaron a proferir insultos hacía ellos: «Hijos de puta, mataré a tu madre, cuando vuelva la mataré y también a ti», dijo uno de ellos.

Otro turista que se encontraba por allí, que no tenía nada que ver con los procesados, también recibió puñetazos, al igual que un amigo de este que salió a defenderlo. Pero sus ataques no quedaron ahí, ya que intentaron que uno de los testigos se comiera un billete de 10 euros y le humillaron diciéndole «tú tienes vagina, eres una mujer». Los monitores y los otros clientes sufrieron diversas lesiones. Los imputados no entrarán en prisión al quedar suspendida la pena por un plazo de tres años.