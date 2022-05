Calentando motores del Orgullo Gay l Aceras reventadas l Cantrell

La fiesta del Orgullo Gay está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, dado que si no estamos mal informados será el próximo 28 de junio. La oficial, nos referimos. Porque al margen de esta, habrán otras. Por ejemplo, la del The 2, que es una conocida discoteca gay, que la celebrará el 19, pero que como esperan ser muchos los que asistan –se habla de 800 personas–, su escenario será el de Es Gremi, con el concurso de Miss Drag Queen Mallorca 2022, en el que participarán nueve aspirantes, que con anterioridad –días 22 de mayo y 5 de junio–, en la mencionada discoteca The 2, serán presentados con el fin de que puedan mover sus candidaturas a través de las redes sociales.

A dicha fiesta –la del 19 de junio–, que han dado en llamar ‘Palma Pride 22, orgullo bajo el sol’, asistirá lo mejor del planeta travesti y drag, entre otras, Kika Lorance (Madrid), la DJ drag Kendra Williams (Granada); y las drags locales Chris Mental, Lolita Khaos, Amatista, Riuda y Sarah d’lacy. Y eso, como decimos, es de momento... Cartel de la fiesta gay. Habrá, además, una alfombra roja, dirigida por la mallorquina, residente en Madrid, Peka Mimosa, contando, además, en la cabina, con los DJ Mikel López y Tony Pérez. Y como no podía ser de otro modo, esa noche, tras los correspondientes desfiles, se dará a conocer el ganador del concurso Miss Drag Queen Mallorca 2022, para lo cual se contará con un jurado integrado por profesionales del mundo de la moda, maquillajes, espectáculo y coreografía, además de drags de largo recorrido. Orgullo bajo el sol Por otra parte, y con motivo del Orgullo Gay, este miércoles se dio a conocer, a través de las distintas plataformas musicales del país, el tema Orgullo bajo el sol, compuesto por Javier León, e interpretado por Nicolás Chaloub, Chris Metal y Lolita Kaos, que gira en torno a los derechos de los gay en general. Nos cuenta Nicolás Chaloub que el disco, que seguro que sonará con fuerza –sobre todo por lo reivindicativo que es– en los distintos actos programados con motivo del Orgullo Gay, ha sido grabado en distintos espacios: centro de Palma, Parc de la Mar, playa de Santa Ponça y The2. Es evidente que ese árbol no puede estar ahí, porque ya veis lo que ha pasado. El árbol ha crecido, y con él sus raíces, y lo han hecho de tal modo que han reventado la acera. ¿No se podía haber previsto que iba a pasar eso? Aceras reventadas lomo sabéis, Palma es una de las ciudades de este país con más aceras –sobre todo en barriadas– destruidas por las raíces de los árboles que se han plantado en ellas. Destruidas, sobre todo, por la falta de previsión, pues a quien corresponda, planta en ellas árboles con raíces que cuando crecen, lo hacen de forma expansiva, levantando el suelo bajo el que están enterradas, y de rebote levantan la acera, reventándola, algo que se evitaría, o bien plantando árboles con otro tipo de raíces, desde luego no tan extensivas como las de los plantados, o dejando en torno a él un alcorque de mayores dimensiones. Vamos, seguro que en cualquier ayuntamiento hay la persona indicada para ello... Pero, o no le hacen mucho caso, o… Porque ved como están muchas de las aceras Posiblemente la que más... Por eso es por lo que, viendo lo que vemos, pensamos que Palma es poco menos que un escaparate en aceras levantadas, sobre todo en las barriadas... Aunque si te fijas, también te las encuentras en el centro. Posiblemente, una de las aceras más perjudicadas por las raíces de los árboles sean las de la calle Extremadura, puesto que algunos levantamientos –destrozos, para entendernos– por el crecimiento de las raíces de los árboles que han plantado en ellas, son auténticas ‘obras de arte’. Es decir, que viéndolas, si habías pensado que en cuestión de aceras destruidas, o mejor, reventadas por el crecimiento de las raíces de los árboles, ya lo habías visto todo… Pues no. Las de la calle Extremadura, por ejemplo –la que ves en la foto– superan a las demás con creces. Por cierto, Angélica Pastor, la responsable de Infraestructuras del Ajuntament de Palma, que entre otras funciones incluye el cuidado de las aceras, es extremeña, de Badajoz. Una obra de Max Cantrell. Un paseo con damas O si lo preferís, reinterpretando a la mujer clásica con técnicas contemporáneas. Porque esa es la propuesta pictórica que el artista Max Cantrell presenta en la exposición que inauguró el pasado viernes, 13 de mayo, en el local Alma Vintage (Rambla 5) –a la que asistió numeroso público, dicho sea de paso–, compuesta por once obras con un enfoque especial, que no fue otro que el de reinterpretar cuadros del Renacimiento. Obras confeccionadas con materiales muy diversos –madera, lino natural, cerámica, esparto, arpillera, piedras semipreciosas, conchas de mar etc.–, y pinturas, como la mica metálica, que no existían en los tiempos renacentistas. El artista Max Cantrell y sus obras en Alma Vintagecon Patricia Chinchilla y los dueños de la galería, Sebastián y Josefina. Tributo al Renacimiento Con ello, además, Max Cantrell quiere rendir un tributo a los grandes pintores del renacimiento, como Jan Vermeer (La chica de la Perla), Sandro Botticelli (Retrato de Simonetta Vespucci), Antonio Pollaiuollo (Retrato de una joven Dama) y Diego Velázquez (Retrato de la Infanta Maria Teresa), así como a otros gigantes de la pintura, con una visión completamente innovadora y fresca representando lo clásico en el siglo XXI. La exposición podrá ser visitada por el público, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y 17.00 a 20.00 horas, y permanecerá abierta hasta mediados de septiembre. Desde aquí vaya nuestra felicitación a Max Cantrell, primero por el éxito de la exposición (esculturas, pinturas y fotografías) Solidart, a beneficio de los damnificados ucranianos a causa de la guerra de Putin, un acto, a modo de subasta, que organizó junto con Patricia Chinchilla en la Sala Petita de la Fundació Sa Nostra recientemente, y que se saldó con una importante cantidad de dinero. Y ahora por esta.