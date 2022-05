Oleada de robos de coches de alta gama en Marratxí para hacer carreras ilegales

Agentes de la Policía Judicial de la GuardiaCivil y de la Policía Local de Marratxí están en máxima alerta ante una importante oleada de robos de vehículos de alta gama que se está produciendo en la urbanización de sa Vinya, en Sant Marçal, dentro del término municipal de Marratxí.

Desde hace poco más de un mes, los vecinos de la zona viven atemorizados por el alto número de robos, especialmente focalizados en vehículos de alta gama que están estacionados en la vía pública. Varios residentes del lugar han contactado con Ultima Hora para informar de lo sucedido. Todos ellos coinciden en señalar que se trata de una banda especializada y muy profesional. «Llegan de madrugada, abren los coches y se los llevan. Unas horas más tarde, los devuelven y los dejan estacionados de nuevo donde estaban. Los vehículos llegan destrozados, con golpes importantes en la carrocería, neumáticos desgastados, sin pastillas de frenos e incluso con las llantas reventadas. En un principio pensábamos que se llevaban los coches para robar, pero todo apunta a que los utilizan para realizar carreras ilegales», comenta uno de los afectados.

Por el momento, una decena de vecinos de la urbanización han interpuesto denuncia o comunicado los hechos delictivos en el cuartel de la Guardia Civil o Policía Local. «Hace 15 días se llevaron mi coche que estaba aparcado delante de mi casa. Es un Volvo de última generación que tenía 2.000 kilómetros. No sé como se lo llevaron, pero cuando me lo devolvieron se habían llevado objetos por valor de unos 500 euros, tenía las llantas reventadas, agujero en los neumáticos, sin gasolina. El concesionario emitió un informe con el ordenador interno que dice que con el mismo se realizó una conducción agresiva, sobrecalentamiento del motor, ...» afirma un afectado. «El problema es que muchas víctimas no han denunciado y es importante hacerlo para facilitar la labor de la Guardia Civil», comenta otra de las víctimas.